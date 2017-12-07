В квартире у замглавы ЭКЦ МВД изъяли около 5 млн рублей

В квартире у замначальника экспертно-криминалистического центра МВД РФ Олега Мазура прошли обыски. Там следователи обнаружили и изъяли около пяти миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании Басманного суда Москвы.

— В ходе обыска по месту регистрации Мазура нашли сумку с деньгами, а всего в ходе обыска в квартире были изъяты около пяти миллионов рублей, — цитирует слова следователя ТАСС.

Ожидается, что сегодня суд вынесет решение об аресте начальника экспертно-криминалистического центра МВД генерал-лейтенанта Петра Гришина, а также его заместителя Мазура.

По версии следствия, сотрудники МВД занимались хищением средств при госзакупках оборудования. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").