Бастрыкин назвал самые коррупционно-опасные профессии в России

Оказалось, что чаще других фигурантами уголовных дел о взяточничестве становятся представители правоохранительных органов и органов местного самоуправления.

Правоохранители, муниципальные чиновники, врачи, учителя и военные больше всего подвержены коррупции. Такие данные в интервью "Российской газете" предоставил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, в числе обвиняемых числятся 845 сотрудников внутренних дел, 571 человек при должности в государственных, муниципальных учреждениях и предприятий, 529 в сфере органов местного самоуправления, 490 военнослужащих, свыше 270 сотрудников образования и 221 работник здравоохранения.

Бастрыкин добавил, что более 400 обвиняемых — лица с особым порядком судебного производства — прокуроры, судьи, адвокаты. Всего перед судом предстало более семи тысяч фигурантов дел о коррупции.

При этом ущерб от коррупционных преступлений, которые расследует СК в 2017 году, составил 10,3 млрд рублей, указал Бастрыкин.

Ранее МВФ оценил ущерб от коррупции в другой стране — на Украине. По словам экспертов, эта проблема обходится Незалежной примерно 2% ежегодного роста ВВП.