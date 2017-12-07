Чиновники из Коми "осчастливили" многодетную "семью года" из Коми термосом

Мать девятерых детей даже всплакнула, когда увидела такой "серьёзный" подарок от местных властей.

Многодетной семье из посёлка Сосногорска Республики Коми, победившей во всероссийском конкурсе "Семья года", местные власти вручили неожиданный приз. Родители, рассчитывающие на серьёзный подарок, который помог бы семье, получили всего-навсего небольшой термос. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

— Я не поверила своим глазам. Даже расплакалась тихонечко, чтобы никто не заметил. Мне, конечно, очень хотелось снова подняться на сцену, сказать что-то по этому поводу, но там не к кому было обращаться. Чиновники разбежались, в зале остались сидеть одни бабульки и семьи, — рассказала Лариса Щукина.

Всю семью приглашали в Москву, но поездка сорвалась, так как местные власти не нашли денег на дорогу, а у самой семьи их нет.

Для вручения семью пригласили в Сыктывкар. Правда, для этого тоже предлагали семье преодолеть дорогу за свои деньги.