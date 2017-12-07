Певец Эд Ширан стал кавалером Ордена Британской империи

Во время получения награды музыкант вспомнил своего дедушку, который умер в этот день четыре года назад.

Британский музыкант Эд Ширан стал кавалером Ордена Британской империи. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным издания, популярного певца в Букингемском дворце наградил от имени королевы Елизаветы Второй её сын, принц Чарльз. Сама королева в этот момент находилась на церемонии ввода в состав ВМФ Великобритании авианосца Queen Elizabeth.

Во время вручения ордена певец вспомнил своего дедушку, который скончался в этот день четыре года назад. По словам Ширана, его дед был сторонником английской монархии и сейчас бы гордился им.

Эд Ширан является одним из самых популярных музыкальных исполнителей в Великобритании и за её пределами. В начале этого года его сингл Shape of You с его третьего альбома Divide занял первое место по продажам в США и Великобритании. В России композиция расположилась на второй строчке плейлиста популярных песен этого года по версии iTunes.