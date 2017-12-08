Могерини: Решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля опасно для США

По мнению верховного представителя ЕС, этот шаг "дискредитировал в некоторой степени США как честного посредника".

Официальное признание Соединёнными Штатами Иерусалима столицей Израиля вызвало волну возмущений в ряде арабских стран и исламских организаций и опасно для Соединённых Штатов. Об этом каналу СNN рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

— Меня больше всего волнует то, что мы вместе с США работали над перезапуском мирного процесса. И признание Иерусалима столицей Израиля ставит крест на возможности США играть эту роль вместе с остальным мировым сообществом. Это опасно, в том числе, я думаю, для США, поскольку это ослабляет их позицию, которую они могут занять в конфликте и в регионе, — заявила Могерини.

Она отметила, что решение Трампа вызвало бурю критики со стороны арабских и европейских лидеров и может развязать волну насилия во всём регионе.

Впрочем, политик подчеркнула, что Европейский Союз, хоть и глубоко озабочен решением властей США, но вмешиваться не намерен.

— Это дело американцев, их институтов и народа. Мы не вмешиваемся, это не по-европейски, — отметила Могерини.

Напомним президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря.