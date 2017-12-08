Земан поддержал Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля

По его мнению, страны Евросоюза последуют за Соединёнными Штатами в данном вопросе.

Президент Чехии Милош Земан признался, что позитивно воспринял решение Дональда Трампа переместить Посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом глава государства сообщил в эфире TV Barrandov.

— Этим он выполнил одно из своих предвыборных обещаний. От этого известия у меня большая радость. Ведь я сам во время посещения Израиля четыре года назад предлагал перенести посольство Чехии в Иерусалим. Если бы так случилось, мы были бы на этом пути первыми. Ну а теперь, раньше или позднее, видимо, будем идти по стопам США, — заявил Земан.

По мнению политика, Трампу не стоит обращать внимание на критику, потому что "каждая страна также имеет право решить, где именно разместит своё посольство в другом государстве".

Земан также добавил, что решение признать Иерусалим столицей Израиля — шаг, "который демонстрирует самоуверенную политику США, и это хорошо".

Несмотря на бурю критики со стороны арабских и европейских лидеров, глава Чехии также выразил надежду на поддержку Дональда Трампа в Евросоюзе.