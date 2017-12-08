Стоимость биткоина превысила миллион рублей

Таким образом, эта цифровая валюта прибавила в стоимости 100% менее чем за две недели.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин, резко дорожая за последние сутки, поставила рекорд в России. Теперь биткоин стоит больше миллиона рублей.

Как сообщалось ранее, криптовалюта подорожала до 17 тысяч долларов, а теперь она уже продаётся по курсу 18 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные с портала CoinMarketCap.

С учётом курса рубля к доллару на уровне 59,14 рубля выходит, что биткоин теперь стоит около 1 064 000 рублей.

Напомним, что всего лишь менее двух недель назад сообщалось о том, что биткоин подорожал до полумиллиона рублей.