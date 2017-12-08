СМИ: Из-за ударов аравийской коалиции по Йемену погибло не менее восьми человек

Как минимум восемь мирных жителей погибли на севере Йемена из-за ударов ВВС аравийской коалиции. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Отмечается, что авиаударам со стороны коалиции подверглись восточные районы провинции Саада.
Напомним, сейчас Йемен является горячей точкой противостояния между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями страны и сторонниками мятежников-хуситов (шиитское движение "Ансар Аллах"). Так, в начале декабря 2017 года сообщалось, что в столице Йемена более 100 человек погибли в ходе столкновений.
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