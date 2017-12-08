АФК "Система" подала иск к "Роснефти" и "Башнефти" на 330 миллиардов рублей

Акционерная финансовая корпоация "Система" подала иск в Арбитражный суд Москвы к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении 330,4 млрд рублей ущерба.

В сообщении компании отмечается, что в течение этого года компании "продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения". В АФК уверены, что целями компаний являются "разрушение корпоративной стоимости АФК "Система", доведение до банкротства, нанесение ущерба корпорации, её акционерам и кредиторам".

— В этой связи АФК "Система" вынуждена предпринимать действия для защиты законных интересов корпорации, её сотрудников, партнёров и акционеров и обратиться в суд с требованием о возмещении причинённого ущерба, — говорится в сообщении.