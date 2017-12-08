Отравительницу, "лечившую" детей крысиным ядом, приговорили к 18,5 года

При этом прокурор настаивал на том, чтобы Елену Кордюкову, убившую двух родных малышей, посадили на 20 лет.

38-летнюю жительницу посёлка Малышева в Свердловской области Елену Кордюкову приговорили к 18 годам и шести месяцам колонии общего режима. Её признали виновной в убийстве двух родных детей и в покушении на жизнь третьего ребёнка, сообщает URA.RU.

Женщину задержали после того, как в крови мальчика нашли компонент крысиного яда. Инцидентом заинтересовались следователи, которые установили, что у неё один за другим умерли трое детей. В крови двух из них также обнаружили яд.

Во время следствия Кордюкова призналась, что у детей было генетическое наследственное заболевание — типичный гемолитико-уремический синдром — и она устала их лечить. Поэтому она стала давать малышам крысиный яд. Добавим, что прокурор настаивал на наказании в виде 20 лет лишения свободы.