Генерал Ткачёв назвал глупостью обвинения его в причастности к крушению MH17

Он подчеркнул, что много лет живёт в Екатеринбурге и занимается военно-патриотическим воспитанием детей.

Генерал-полковник в отставке Николай Ткачёв, которого обвинили в причастности к крушению малазийского боинга МН17, назвал это заявление глупостью.

— Я не знаю, кто что там говорит, но это очевидная глупость и дурь, — цитирует ТАСС Ткачёва.

Генерал-полковник добавил, что много лет живёт в Екатеринбурге, занимается военно-патриотическим воспитанием детей, а также находится в постоянном контакте с общественными организациями и всегда в поле зрения СМИ.

Ранее расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider заявили о причастности главного инспектора Центрального военного округа Николая Ткачёва к крушению рейса MH17 в Донбассе — они утверждают, что он с неким Андреем Ивановичем обсуждал доставку "Бука" в Донбасс.