Десять человек пострадали при ударе самолёта Израиля по сектору Газа

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Десять человек пострадали при ударе самолёта Израиля по сектору Газа

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Фото: ©REUTERS/AMIR COHEN

Десять человек пострадали в секторе Газа в результате авиаудара с израильского самолёта. Об этом сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на службы безопасности Палестины.

Ранее Лайф сообщал, что Израиль нанёс авиаудар в ответ на запуск двух ракет из сектора Газа. Одна из этих ракет была перехвачена системой противоракетной обороны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после решения президента США Дональда Трампа о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что многими было воспринято как признание древнего города израильским.

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