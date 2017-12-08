В Киеве задержали Михаила Саакашвили

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В Киеве задержали Михаила Саакашвили

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Михаил Саакашвили. Фото: © РИА Новости

В Киеве задержан бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили. Об этом сообщается на его странице в "Фейсбуке".

— В Киеве задержали Михаила Саакашвили. Везут на Аскольдовый переулок. Встречаемся там, — говорится в сообщении.

Нужно отметить, что в Аскольдовом переулке в Киеве находится здание Службы безопасности Украины.

Саакашвили в последнее время выступает организатором акций протеста и призывает народ выйти на Майдан для смены власти в стране.

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