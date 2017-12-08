Луценко заявил, что Саакашвили посадили в СИЗО

Читайте также

Луценко заявил, что Саакашвили посадили в СИЗО

2317

Юрий Луценко. Фото: © РИА Новости

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что задержанный Михаил Саакашвили помещён в следственный изолятор. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Планируются следственные действия, обращение в суд, где будет избрана мера пресечения, — написал Луценко.

Украинский генпрокурор отметил, что сотрудники силовых структур выполнили свои обещания, сделав всё, чтобы избежать крайних мер и кровопролития.

Ранее Лайф писал, что в столице Украины задержан бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!