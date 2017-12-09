СМИ: Трамп вводит новые санкции против России из-за "нарушения" ДРСМД

Отмечается, что под ограничительные меры попадут компании, связанные с созданием нового вооружения.

Администрация президента США Дональда Трампа вводит новые санкции против России из-за якобы имеющего место нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свой высокопоставленный источник в администрации.

— Министерство торговли накажет российские компании, которые представили технологии, способствующие созданию нового вооружения, которое вышло за границы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного США и СССР в 1987-м, — пишет издание.

Источник отметил, что цель санкций — дать сигнал России о том, что администрация Трампа будет воспринимать нарушения договора серьёзно. Меры предприняты перед заседанием Специальной контрольной комиссии, которая следит за соблюдением Договора о ликвидации.

Напомним, что договор был подписан 30 лет назад — 8 декабря 1987 года. Сейчас США уверяют, что Россия нарушает его. Президент РФ Владимир Путин призвал Вашингтон указать, о каких нарушениях идёт речь. Россия, в свою очередь, также имеет претензии к США. Речь идёт о развитии системы ПРО в Европе. Установки, которые при этом применяются, довольно универсальные и могут использоваться в том числе как наступательные.