Силовики заблокировали группу бандитов в частном доме Ставрополя

Заблокированным злоумышленникам предложено сложить оружие и сдаться без сопротивления.

В Ставрополе, в одном из кварталов которого сегодня объявлен режим контртеррористической операции, силовики заблокировали в частном доме группу бандитов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

— Заблокированным в доме бандитам предложено сложить оружие и сдаться властям, — говорится в сообщении информационного центра НАК.

Ранее управление ФСБ по краю сообщало, что в части Ставрополя введён режим контртеррористической операции (КТО). Территория спецоперации ограничена улицами Тельмана, Пушкина, Партизанской, Серова, Черняховского, Пономарёва.

Целью введения этого режима было названо "пресечение или раскрытие совершённого террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства".