Сторонники Саакашвили попытались штурмовать СБУ — видео

Сторонники задержанного ранее Михаила Саакашвили собрались в Киеве у здания СБУ, чтобы попытаться штурмом отбить экс-президента Грузии у сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Активисты перекрыли улицу Ивана Мазепы и переулок Аскольдова. К ним навстречу выдвинулись протестующие из палаточного городка у здания правительства Украины. Сопротивление митингующим оказывают сотрудники силовых структур и Нацгвардии.

Напомним, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, занимающегося агитацией выйти на Майдан для смены власти в стране, задержали в Киеве 8 декабря.