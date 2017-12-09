Саакашвили решил начать бессрочную голодовку

Экс-президент Украины Михаил Саакашвили намерен из-за его задержания начать бессрочную голодовку. Об этом заявил адвокат оппозиционного политика.
— Он сказал, что заявляет о начале бессрочной голодовки. Он также сказал, что отказывается от какого-либо принудительного питания, — заявил Руслан Чорнолуцкий у здания следственного изолятора СБУ.
По словам адвоката, Саакашвили намерен сделать голодовку длительной, если он будет арестован на 60 суток.
Ранее стало известно, что генпрокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте Саакашвили.
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