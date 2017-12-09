Саакашвили решил начать бессрочную голодовку

По словам адвоката, она будет длительной, если его отправят под двухмесячный арест.

Экс-президент Украины Михаил Саакашвили намерен из-за его задержания начать бессрочную голодовку. Об этом заявил адвокат оппозиционного политика.

— Он сказал, что заявляет о начале бессрочной голодовки. Он также сказал, что отказывается от какого-либо принудительного питания, — заявил Руслан Чорнолуцкий у здания следственного изолятора СБУ.

По словам адвоката, Саакашвили намерен сделать голодовку длительной, если он будет арестован на 60 суток.

Ранее стало известно, что генпрокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте Саакашвили.