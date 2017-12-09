Генпрокуратура Украины попросит отправить Саакашвили под домашний арест

При этом сторона обвинения намерена ходатайствовать, чтобы на политика надели электронный браслет.

Генеральная прокуратура Украины будет ходатайствовать в суде о домашнем аресте бывшего главы Одесской области Украины Михаила Саакашвили.

— Следственные действия завершены. Четыре адвоката покидают сейчас СИЗО. Задержанный Саакашвили уже отдыхает. Прокуроры готовы ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета, — написала у себя в "фейсбуке" пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Саакашвили был задержан накануне вечером. Его сторонники проводят акцию протеста у стен СБУ в Киеве.