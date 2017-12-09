Трамп заявил, что американские войска — величайшая справедливость в мире

Президент США Дональд Трамп назвал американскую армию величайшей силой справедливости в мировой истории. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Выступая на митинге сторонников президента США во Флориде, Трамп подчеркнул, что к его стране больше не будут относиться неуважительно. Кроме того, президент снова напомнил собравшимся, что за 10 месяцев своей работы он сделал больше, чем его остальные предшественники.

Также американский лидер призвал американцев продолжать бороться за своё благополучие.

— Боритесь. Боритесь за все те перемены в стране, которые вы хотите видеть. Мы сделаем Америку снова сильной, снова богатой, снова гордой, снова безопасной. Мы сделаем Америку вновь великой! — заявил Трамп.

Ранее Лайф писал, что во время своего выступления Трамп назвал бывшего президента США Барака Обаму виновником того, что Россия и Иран начали принимать активное участие в делах Сирийской Республики.