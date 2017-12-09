МЧС выяснит, почему в Москве воняло тухлой квашеной капустой

В те районы столицы, откуда поступило большое количество жалоб на вонь, выехали оперативные группы.

МЧС России в Центре управления кризисными ситуациями создал оперативную группу для установления источника резкого запаха в Москве.

— Ситуация с распространением запаха сероводорода в некоторых районах столицы находится на контроле в Центре управления кризисными ситуациями МЧС России, — приводит РБК слова источника в Центральном региональном центре МЧС РФ.

Уточняется, что в дежурную часть поступило большое количество звонков с жалобами на запах "тухлой квашеной капусты" на юго-востоке столицы, а также в центральных районах города. В те районы Москвы, откуда поступило большое количество сигналов, выехали оперативные группы.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и эксперты ГПБУ "Мосэкомониторинг" начали отбор проб воздуха в девяти округах столицы из-за жалоб на вонь. Однако пока превышений предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам не выявлено.