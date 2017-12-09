Экс-тренер сборной Канады получил 12 лет за изнасилования горнолыжниц

Его жертвами стали девушки от 12 до 19 лет, а одной подопечной даже пришлось делать аборт.

Бывший тренер женской канадской сборной по горным лыжам Бертран Шаре сядет в тюрьму на 12 лет за сексуальное насилие над своими подопечными. Об этом сообщил телеканал CBC.

Сообщается, что суд Квебека признал его виновным в домогательствах, изнасилованиях и причинении вреда здоровью, которые были им совершены в период с 1991 по 1998 год. Защита же настаивала на сроке от четырёх до шести лет.

Жертвами экс-тренера стали спортсменки от 12 до 19 лет. Отмечается, что пятнадцатилетней подчинённой пришлось делать аборт.