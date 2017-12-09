Назван самый безопасный автомобиль 2018 модельного года

BMW 5-Series, Genesis G80, Toyota Camry признаны самыми безопасными автомобилями 2018 модельного года. Соответствующий рейтинг составили эксперты из организации Insurance Institute for Highway Safety.

Отмечается, что BMW получила золото за то, что способна надёжно защитить всех пассажиров и детей. Серебро за отличную систему предупреждения лобового столкновения и прочный кузов досталось Genesis G80, а Toyota Camry получила бронзу за новую систему безопасности Toyota Safety Sense.

Сообщается, что эксперты при составлении рейтинга опирались на итоги краш-тестов.

В десятку лучших также попали Mercedes-Benz GLC и Mercedes-Benz E-класса, Subaru Impreza и Subaru Outback, KIA Soul, KIA Cerato и Hyundai Santa Fe Sport.