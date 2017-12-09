Саакашвили оказался в квартире Покиньбороды из-за температуры под 40

Оказалось, что оппозиционера вывезли из палаточного городка у Рады, чтобы подлечить.

Соратник задержанного в Киеве экс-губернатора Одесской области, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили Коба Накопия рассказал, как тот оказался в квартире у бывшего полицейского.

— Михаил заболел. У него поднялась температура под 40. Его нужно было срочно куда-то вывозить, чтобы подлечить. Поэтому его перевели на квартиру. Я не знаю, кто этот парень, у которого он остановился, — приводит его слова "Страна".

Ранее стало известно, что оппозиционера задержали в квартире экс-начальника управления полиции в Луганской области Юрия Покиньбороды.

Напомним, экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили, занимающегося агитацией выйти на Майдан для свержения олигархата Порошенко, задержали в Киеве 8 декабря. Его соратники собрались в Киеве у здания СБУ, чтобы попытаться штурмом отбить своего лидера. Митингующие перекрыли улицу Ивана Мазепы и переулок Аскольдова. Сопротивление им оказывают сотрудники силовых структур и Нацгвардии.