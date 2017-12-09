Более тысячи палестинцев пострадали во время протестов

Из-за протестов в разных районах Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Иерусалима пострадали более тысячи человек, сообщили в Минздраве Палестины. Не менее 60 из них получили огнестрельные ранения.

Напомним, Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также решил перенести туда американское посольство.

Протесты против этого решения привели к столкновениям с израильскими силовиками. В беспорядках на Западном берегу реки Иордан и по границам сектора Газа приняли участие порядка 7,5 тысячи человек.