Более тысячи палестинцев пострадали во время протестов

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Более тысячи палестинцев пострадали во время протестов

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Фото: © РИА Новости/Иссам Аль-Римави

Из-за протестов в разных районах Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Иерусалима пострадали более тысячи человек, сообщили в Минздраве Палестины. Не менее 60 из них получили огнестрельные ранения.

Напомним, Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также решил перенести туда американское посольство.

Протесты против этого решения привели к столкновениям с израильскими силовиками. В беспорядках на Западном берегу реки Иордан и по границам сектора Газа приняли участие порядка 7,5 тысячи человек.

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