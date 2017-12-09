В Москве могут увековечить память Леонида Броневого

Память народного артиста театра и кино Леонида Броневого может быть увековечена в Москве. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

— Несомненно в Москве будет увековечена его память, — приводит его слова ТАСС.

Герасимов выразил уверенность, что соответствующее предложение поступит в комиссию, которая "обязательного его примет".

Напомним, народного артиста не стало сегодня — он ушёл на 89-м году жизни. Прощание пройдёт 11 декабря в "Ленкоме" (с 11:00).

На счету Броневого роли во многих известных фильмах. Среди них — "Покровские ворота", "Тот самый Мюнгхаузен", "Формула любви". Однако более известен он по роли начальника гестапо Мюллера в телефильме "17 мгновений весны".