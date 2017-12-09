В Москве могут увековечить память Леонида Броневого

Читайте также

В Москве могут увековечить память Леонида Броневого

5

Леонид Броневой. Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Память народного артиста театра и кино Леонида Броневого может быть увековечена в Москве. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

— Несомненно в Москве будет увековечена его память, — приводит его слова ТАСС.

Герасимов выразил уверенность, что соответствующее предложение поступит в комиссию, которая "обязательного его примет".

Напомним, народного артиста не стало сегодня — он ушёл на 89-м году жизни. Прощание пройдёт 11 декабря в "Ленкоме" (с 11:00).

На счету Броневого роли во многих известных фильмах. Среди них — "Покровские ворота", "Тот самый Мюнгхаузен", "Формула любви". Однако более известен он по роли начальника гестапо Мюллера в телефильме "17 мгновений весны".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!