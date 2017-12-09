Клинцевич сравнил Трампа с мухой из басни, приписавшей себе заслуги быка

Сенатор добавил, что не знает, чего больше в словах американского лидера — "невежества или хвастовства".

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что американцы выиграли две мировые войны, напоминает "стрекотание мухи из басни", которая решила приписать себе заслуги быка. Такое мнение высказал первый зампред Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: "Не справился бы бык с работой без меня!", — написал сенатор в "Фейсбуке".

Он также отметил, что не знает, чего больше в словах Трампа — "невежества или хвастовства".

Сенатор удивился, что глава Белого дома не присвоил Вашингтону и разгром Наполеона в 1812 году.

Ранее Дональд Трамп заявил на встрече со своими сторонниками во Флориде, что США одержали победу в двух мировых войнах, а также поставили коммунизм на колени.