Актриса Шанина рассказала, о чём Броневой попросил перед смертью

Елена Шанина призналась, что она, узнав о просьбе коллеги, сразу поняла, что скоро его не станет.

Советская и российская актриса Елена Шанина рассказала о последнем желании народного артиста Леонида Броневого — по её словам, буквально за несколько часов до кончины он отправил ленкомовского водителя за мороженым. Накануне актриса звонила водителю, чтобы справиться о здоровье коллеги.

— В общем звоню, спрашиваю: "Как там Леонид Сергеевич?" А он мне: "Представляешь, мороженое попросил. Я погнал ребят, сейчас принесут", — вспоминает Шанина в беседе с МК. — И я поняла, что это конец — такое простое детское желание. Вроде бы позади огромная сложная жизнь, со всеми нашими актёрскими амбициями, а тут — мороженое.

Актриса припомнила, что бывший директор "Ленкома" Экимян перед смертью попросил жареной картошки, а русский классик Антон Чехов — шампанского.

— Надо сказать, что в театре Броневого побаивались, — призналась актриса. — иногда непредсказуем был. Мог такую жёсткую правду в глаза сказать.

Актёр скончался сегодня утром на 89-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.