"Идиоты". Депардье призвал МОК не смешивать спорт и политику

Жерар Депардье рассказал, что думает по поводу решения МОК о дисквалификации Олимпийского комитета России.

— Это первый раз в истории олимпийского движения, когда они себе позволили обвинить государства в организации допинга спортсменов. Я думаю, что нужно быть идиотами, чтобы обвинить в этом такую великую нацию, как Россия. Не надо смешивать спорт и политику, — заявил актёр.

Напомним, на днях исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ. Россия должна будет заплатить штраф в 15 миллионов долларов. Страна выступит под нейтральным флагом.

Решение об участии в ОИ-2018 российская сторона должна озвучить на Олимпийском собрании 12 декабря.