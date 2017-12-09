На таможне застряли тысячи посылок из-за новых правил ФТС

Тысячи посылок задержаны на таможне и складах авиаперевозчиков из-за нововведений Федеральной таможенной службы. Об этом РИА "Новости" сообщил директор по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрей Лямин.

Сообщается, что из-за этих правил интернет-магазины и курьерские службы несут большие убытки.

— К нововведениям никто не оказался готов. Зарубежные интернет-магазины только начали собирать необходимые данные покупателей, — сказал Лямин.

По его словам, сейчас половина посылок возвращается назад поставщикам. Он заявил, что проблемы с доставкой точно будут.

Отметим, 7 декабря Федеральная таможенная служба запустила проект, согласно которому перевозчики должны собирать индивидуальные номера налогоплательщиков получателя и электронные ссылки на товар, который приобретается за границей. По данным ФТС, это сделано для того, чтобы снизить риски ввоза товара лицам, которые пытаются избегать оплаты пошлин.