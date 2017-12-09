"Боюсь, они сошли с ума". Пушков о словесных угрозах Пентагона в адрес ВКС РФ

Ранее американское военное ведомство предупредило Минобороны РФ об "опасном сближении" российских и американских самолётов в районе долины реки Евфрат.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что американские власти "начали сходить с ума".

— В Пентагоне "больше всего беспокоятся, что им придётся сбить российский самолёт" в Сирии. Я же беспокоюсь, что в Пентагоне начали сходить с ума, — написал глава Комитета Совета Федерации по информационной политике в "Твиттере".

Ранее американское военное ведомство выразило обеспокоенность, что "могут сбить российский самолёт над Сирией в том случае, если его действия будут представлять опасность для военных США". На это глава Минобороны РФ сказал, что американский истребитель F-22 мешал российским штурмовикам Су-25 нанести удар по опорному пункту боевиков ИГИЛ* в пригороде сирийского Меядина в районе долины реки Евфрат.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.