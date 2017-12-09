Росприроднадзор назвал два возможных источника неприятного запаха в Москве

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Росприроднадзор назвал два возможных источника неприятного запаха в Москве

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Предполагается, что ими могли стать два мусорных полигона — "Кучино" и "Печатники".

Источником неприятного запаха, на который накануне жаловались жители Москвы, могли быть два закрытых мусорных полигона — "Кучино" в Балашихе и "Печатники" в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

— Вероятность сохраняется, что это "Кучино"… В Печатниках свалка проверялась. Она в настоящий момент рекультивируется, и есть опасения, что это пошло оттуда, — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Он пояснил, что запах кислой капусты появляется от меркаптановой группы, "это запах гниения отходов".

Пробы были взяты также на мусоросжигательных заводах № 3 на улице Подольских курсантов и на № 4 в Люберцах. Кроме того, проверялись Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения, МНПЗ.

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