Росприроднадзор назвал два возможных источника неприятного запаха в Москве

Источником неприятного запаха, на который накануне жаловались жители Москвы, могли быть два закрытых мусорных полигона — "Кучино" в Балашихе и "Печатники" в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.
— Вероятность сохраняется, что это "Кучино"… В Печатниках свалка проверялась. Она в настоящий момент рекультивируется, и есть опасения, что это пошло оттуда, — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.
Он пояснил, что запах кислой капусты появляется от меркаптановой группы, "это запах гниения отходов".
Пробы были взяты также на мусоросжигательных заводах № 3 на улице Подольских курсантов и на № 4 в Люберцах. Кроме того, проверялись Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения, МНПЗ.
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