Премьера "Нуреева" в Большом театре сорвала овации

Зрители премьерного показа балета "Нуреев", постановщиком которого стал Кирилл Серебренников, аплодировали более 15 минут. Как сообщает агентство ТАСС, после поклона артистов занавес открывали ещё два раза.

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал постановку выдающейся. Однако он уверен, что ставить подобное часто невозможно, поэтому это будут редко показывать.

Также премьеру посетили и представители Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал балет "Нуреев" мировым событием. Кроме того, он отметил, что ничего провокационного в постановке не увидел.

— Второй акт, мне кажется, просто превосходный. Публика будет с удовольствием и интересом смотреть, — отметила президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова.

Напомним, премьера балета о жизни уникального артиста Рудольфа Нуреева состоялась 9 декабря на Исторической сцене Большого театра. Вместе с Серебренниковым над постановкой работали хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий.