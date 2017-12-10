Премьера "Нуреева" в Большом театре сорвала овации

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Премьера "Нуреева" в Большом театре сорвала овации

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Здание Большого театра. Фото: © РИА Новости

Зрители премьерного показа балета "Нуреев", постановщиком которого стал Кирилл Серебренников, аплодировали более 15 минут. Как сообщает агентство ТАСС, после поклона артистов занавес открывали ещё два раза.

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал постановку выдающейся. Однако он уверен, что ставить подобное часто невозможно, поэтому это будут редко показывать.

Также премьеру посетили и представители Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал балет "Нуреев" мировым событием. Кроме того, он отметил, что ничего провокационного в постановке не увидел.

— Второй акт, мне кажется, просто превосходный. Публика будет с удовольствием и интересом смотреть, — отметила президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова.

Напомним, премьера балета о жизни уникального артиста Рудольфа Нуреева состоялась 9 декабря на Исторической сцене Большого театра. Вместе с Серебренниковым над постановкой работали хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий.

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