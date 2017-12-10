"Хана базукам". Пятигорский качок рассказал, что лишился "самого дорогого"

Ранее Кирилл Терёшин снялся в нескольких видеороликах и даже признавался, что ему поступало предложение сняться в порно.

Известный обладатель рук-базук из Пятигорска Кирилл Терёшин опубликовал в соцсетях фото и заявил, что лишился своей знаменитой части тела.

— Хана базукам, удалили вместе с "инстаграмом", — заявил он.

Ранее сообщалось, что 21-летний молодой человек вводил синтол (неанаболический препарат, применяемый для локального увеличения объёма мышц) и "накачал" себе руки гигантских размеров. После этого он стал знаменитостью в социальных сетях.

Кирилл рассказывал, что ему даже поступало предложение сняться в порно за 350 тысяч долларов. Правда, молодой человек отказался, так как никто не гарантировал, что партнёром по площадке будет девушка.