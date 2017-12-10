СК проверит информацию об избиении студента одного из столичных вузов

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СК проверит информацию об избиении студента одного из столичных вузов

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Ранее в Сети появилось видео, где группа неизвестных избивает молодого человека и заставляет извиняться за оскорбление чувств верующих.

ГСУ СКР по Москве проведёт доследственную проверку на основе видеоролика об избиении студента одного из столичных вузов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— Следователи с правовой точки зрения оценят действия всех участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

На кадрах ролика, о котором идёт речь, неизвестные заставляют студента извиняться за оскорбление чувств верующих в одном из пабликов в социальных сетях. После этого молодого человека несколько раз бьют по лицу.

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