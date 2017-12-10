На 10 тысяч дешевле. В России рухнули цены на IPhone X

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На 10 тысяч дешевле. В России рухнули цены на IPhone X

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Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

В настоящее время модификацию смартфона с максимально возможным количеством встроенной памяти можно приобрести по цене от 82,7 тысячи рублей.

В российских магазинах упали цены на флагманский и самый дорогой смартфон Apple на старте продаж — IPhone X. Так, базовую модель с 64 Гб встроенной памяти можно купить за 71 890 рублей, а с 256 Гб — от 82 690.

Эксперты отмечают, что очередное падение стоимости устройства стоит ожидать после новогодних праздников.

Отметим, что в официальном интернет-магазине Apple IPhone по прежнему стоит 79 990 рублей и 91 990 рублей.

Ранее сообщалось, что упал спрос на компоненты для смартфона IPhone X — сразу четыре поставщика сообщили, что число заказов деталей iPhone X либо не растёт, либо падает.

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