На 10 тысяч дешевле. В России рухнули цены на IPhone X

В российских магазинах упали цены на флагманский и самый дорогой смартфон Apple на старте продаж — IPhone X. Так, базовую модель с 64 Гб встроенной памяти можно купить за 71 890 рублей, а с 256 Гб — от 82 690.
Эксперты отмечают, что очередное падение стоимости устройства стоит ожидать после новогодних праздников.
Отметим, что в официальном интернет-магазине Apple IPhone по прежнему стоит 79 990 рублей и 91 990 рублей.
Ранее сообщалось, что упал спрос на компоненты для смартфона IPhone X — сразу четыре поставщика сообщили, что число заказов деталей iPhone X либо не растёт, либо падает.
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