В Москве начались стычки фанатов "Спартака" и ЦСКА перед дерби — видео

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В Москве начались стычки фанатов "Спартака" и ЦСКА перед дерби — видео

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Стычка фанатов "Спартака" и ЦСКА произошла в столичной подземке на станции "Щукинская". Судя по видео, присланному в редакцию Лайфа очевидцем событий, болельщики красно-синих забежали в метро и приготовились атаковать вагон, в котором находились фанаты команды противника. Однако путь разъярённой толпе, скандирующей "Мясу — нет!", преградили стражи порядка.

Массового кровопролития удалось избежать благодаря слаженным действиями полицейских. Двери поезда закрылись, красно-белые уехали, а болельщики армейцев остались на платформе.

Напомним, главное дерби страны начнётся в 16:30 по московскому времени. Матч состоится на стадионе "Открытие-арена".

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