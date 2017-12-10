Сторонница Саакашвили анонсировала начало акции протеста по всей Украине

По словам представителя движения "Рух новых сил" Ольги Галабалы, протестующие начнут пикетировать администрации в районных центрах и областях уже с 11 декабря.

С понедельника, 11 декабря, сторонники экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили начинают мирные акции протеста по всей Украине. Об этом представитель движения "Рух новых сил" Ольга Галабала сообщила на митинге сторонников политика за принятие закона об импичменте действующего президента Петра Порошенко.

— С завтрашнего дня во всех городах Украины мы начинаем акции протеста. Мы выходим в своих районных центрах, областях к администрациям и их мирно пикетируем, — объявила Галабала.

По её словам, очередной марш сторонников Саакашвили в Киеве состоится в следующее воскресенье, 17 декабря.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что Саакашвили задержали 8 декабря и отправили в СИЗО. Сторона обвинения планирует ходатайствовать о его домашнем аресте. Тысячи сторонников политика сегодня вышли на "марш за импичмент". В свою очередь, с заявлением выступила жена политика, сказав, что украинские власти "пересекли красную линию".