Саакашвили подал в суд на генпрокурора Украины

Участники "Марша за импичмент" собрались под зданием Генеральной прокуратуры и заявили, что пойдут в понедельник на радикальные меры, если им не отдадут политика.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на адвоката политика, генпрокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия.

— Генпрокурор — не юрист, он бомж и алкоголик, — скандировали сторонники Саакашвили, собравшиеся в окрестностях здания ведомства.

Ранее сообщалось, что Луценко представил запись якобы разговора Саакашвили и бизнесмена Сергея Курченко. Собеседники, судя по записи, договаривались о сотрудничестве по свержению власти на Украине. Однако сторонники политика называют это монтажом.