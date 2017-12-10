В SERB объяснили, зачем сорвали показ фильма о событиях в Донбассе

По словам представителей движения, административные протоколы составили на троих человек.

Административные протоколы за неповиновение полиции составлены в адрес троих активистов движения SERB, которые сорвали показ фильма режиссёра Беаты Бубенец "Полёт пули", который должен был пройти в московском кинотеатре "Октябрь" в рамках "Артдокфеста". Как сообщает ТАСС со ссылкой на одного из руководителей движения, Игоря Бекетова, активистов обвиняют по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

— Мы сорвали показ, потому что в этом фильме не актёры, а настоящие люди, бойцы из националистического батальона "Айдар", воюющие на стороне Украины и продолжающие на сегодняшний день убивать русских людей, — заявил он.

Бекетов отметил, что активисты предупреждали: показ фильма будет сорван. "Артдокфест" — международный фестиваль авторских документальных фильмов, который проводится в Москве ежегодно с 2007 года.