"Базуки будут жить!" Качок опроверг сообщения об операции на бицепсах

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"Базуки будут жить!" Качок опроверг сообщения об операции на бицепсах

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Фото: © vk.com/slacker26rus

Вероятно, знаменитый "синтоловый мальчик" из Пятигорска решил накрутить побольше лайков в социальных сетях и выложил фейковое фото.

Кирилл Терёшин из Пятигорска, знаменитый своими огромными "руками-базуками", сообщил, что никакой операции по уменьшению бицепсов не делал.

— Базуки живы, базуки будут жить!!!!!!!!!!!!! — написал бодибилдер на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее он сообщил, что "рук-базук" больше нет, и даже выложил фотографию с повязками, которые были наложены якобы после проведения хирургической процедуры.

21-летний молодой человек прославился в Сети благодаря мышцам огромных размеров, которые накачал с помощью инъекций синтола.

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