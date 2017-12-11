"Снимай трусы и голосуй". Секс-коуч Лесли обещает собрать 300 тыс. подписей

Алекс Лесли, который учит молодых людей по всему миру искусству соблазнения, заявил о своих политических амбициях. Бизнесмен решил пойти дальше частных уроков и научить всю страну полному раскрепощению.

— Вы занимаетесь сексом рядом с Домом Правительства. Замечательно! Они счастливы! И правительство должно иметь прямую заинтересованность, чтобы народ был счастливый. Но девочек посадили. В этот момент я разочаровался в нашем правительстве. И решил баллотироваться в президенты, чтобы закончить это безобразие, — заявил Лесли в интервью Лайфу, комментируя громкую историю с публичным сексом на набережной, участницами которой стали его подопечные Саша Травка и Настя Рыбка.

По мнению Лесли, люди должны получать удовольствие где хотят и с кем хотят. Эту мысль он и заложил в свою избирательную программу.

— Хватит быть ханжами и рассказывать, что этого не делали, — говорит Алекс. — Когда я стану президентом, разберусь с бардаком. Можно будет заниматься сексом везде. Разрешу это на официальном уровне.

Также коуч уверен, что одежда только стесняет людей и мешает им выражать искренние эмоции, вести себя естественно.

— Одежда. Когда мы надеваем одежду, то закрываем себя. Начинаем всех вокруг подозревать. Возникает агрессия. Поэтому надо раздеваться. Снимайте трусы и голосуйте за Алекса Лесли. Когда я стану президентом и раздену всю страну, мы станем самой богатой державой мира, — обещает он.

Будущий политик пояснил Лайфу, что официально о старте кампании будет объявлено в середине декабря, когда его соратники начнут собирать подписи.

— Как наберём 300 тысяч — подадим в ЦИК, и дальше по плану, — добавил он.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017-го. Ранее о своих политических амбициях заявили Ксения Собчак, Анфиса Чехова и Катя Гордон.

Полное интервью Алекса Лесли читайте здесь.