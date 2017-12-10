Times объявила "конкурс" на лучший нейтральный флаг для россиян на Олимпиаде

Таким образом обозреватель газеты "пошутил" над отстранением сборной России от участия в Олимпиаде-2018.

Обозреватель британской газеты Times Джайлс Смит решил "пошутить" и объявил конкурс на нейтральный флаг для российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

— Берём идею о "клетке" для провинившихся спортсменов, но делаем из неё что-нибудь уютненькое, — призвал читателей Смит.

Подходящим вариантом, по мнению журналиста, является старая таблица BBC для настройки телевизора. На ней была изображена девочка, играющая в крестики-нолики с игрушечным клоуном.

На этом обозреватель газеты не остановился и предложил придумать также гимн, который россияне смогут использовать вместо национального.

Как ранее сообщал Лайф, 5 декабря МОК запретил российским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ.