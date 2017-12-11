СМИ сообщили о смерти самого известного руфера Китая

Есть предположение, что он хотел создавать видео с ещё более экстремальными трюками, чтобы заработать достаточно денег для оплаты медицинских счетов своей больной мамы.

Самый известный китайский руфер, 26-летний Йон Нин, скончался. Об этом сообщила девушка экстремала в социальной сети Weibo.

Подписчики молодого человека стали беспокоиться за его здоровье, отметив, что Нин перестал обновлять свою страницу. Именно их обеспокоенность и стала причиной, по которой девушка экстремала сообщила о его смерти.

Обстоятельства, при которых Йон Нин ушёл из жизни, не уточняются, но ряд пользователей склонны считать, что он погиб при выполнении одного из новых трюков.

Йон Нин называл себя первым в Китае руфтоппером, число подписчиков его аккаунтов достигало нескольких сотен тысяч.