Samsung запатентует свитер для подзарядки телефонов

Так как энергию джемпер будет получать от движения рук, он станет хорошим фитнес-устройством для своего владельца.

Южнокорейская компания Samsung подала патентную заявку на смарт-свитер, с помощью которого можно подзаряжать гаджет. Такая информация появилась на сайте патентного бюро.

Вырабатывать энергию джемпер будет от движения рук. Для этого на уровне нижней части спины разместятся специальные датчики, сенсоры и процессоры. Они будут считывать активность пользователя.

Данных об объёме аккумулятора пока нет, однако, судя по патентной заявке, разработчики собираются сделать его небольшой мощности.

Стоит отметить, что подобная вещь станет хорошим фитнес-трекером для её владельца.