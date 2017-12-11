Названа причина "облысения" главной новогодней ёлки Украины

Менять дерево не собираются. Компания — организатор новогодних праздников заверила, что дереву сумеют придать презентабельный внешний вид.

Главная новогодняя ёлка Украины, установленная в центре Киева на Софийской площади, пострадала при перевозке настолько сильно, что осыпалась и "облысела". Об этом сообщают украинские СМИ.

Главная ёлка страны

1. Киев

2. Кишинев

Ветки распроданы по дороге? pic.twitter.com/zxzn0el6Ol — Лабуда (@VipLabuda) 8 декабря 2017 г.

По словам организатора новогодних праздников Игоря Добруцкого, проблемы с деревом начались ещё в Карпатах, где машина, перевозившая ель, попала в аварию из-за сильного снегопада. Под Ивано-Франковском автомобиль задела фура, которая стесала на ёлке 18 главных ветвей и около 70 мелких.

А ещё директор фирмы "Ивано-Франковск-облагролес" Олег Олейник рассказал, что ёлку доставляли в слишком коротком трейлере. В длину фургон был всего лишь 28 метров, в то время как само дерево — целых 30. К тому же перевозчик выбрал не самый удобный маршрут с большим количеством мостов.

— Знали бы мы, что её в такое превратят, вообще не отправляли бы, — заключил Олейник.

Однако менять дерево не собираются. Компания — организатор новогодних праздников заверила, что, несмотря на серьёзные повреждения, дереву придадут презентабельный внешний вид при помощи украшений.

Напомним, внимание на главную "облысевшую" и кособокую красавицу Украины обратили пользователи соцсетей. Они писали, что все ветки дерева были "распроданы по дороге".