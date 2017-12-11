Жена Саакашвили заявила о намерении Киева экстрадировать его в Грузию

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Жена Саакашвили заявила о намерении Киева экстрадировать его в Грузию

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Михаил Саакашвили. Фото: ©REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сандра Рулофс добавила, что власти Украины и Грузии действуют "примитивно и грубо".

Жена бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что власти Грузии и Украины действуют сообща в отношении политика, подготавливая его экстрадицию. Об этом сообщает "Интерфакс".

— Я не надеюсь на справедливый украинский суд, который завтра должен вынести решение о мере пресечения моему супругу. Скорее всего, решение суду уже продиктовано украинскими властями и его оставят в предварительном заключении. По задуманному плану, его хотят экстрадировать из Киева в Тбилиси, — сказала она.

Рулофс также добавила, что власти Украины и Грузии действуют "примитивно и грубо", не уделяя внимания мнению мирового сообщества.

Ранее Лайф сообщал, что Михаил Саакашвили подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

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