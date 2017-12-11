Появилось видео из сгоревшей квартиры певицы Леры Массквы

Ранее Лайф сообщал, что исполнительница оказалась в больнице с ожогами рук и отравлением угарным газом после пожара.

Возгорание в квартире певицы Леры Массквы на проспекте Жукова в Москве началось около трёх часов ночи. В доме сработала пожарная сигнализация. Дежурный охранник бросился на десятый этаж, откуда был слышен сигнал.

Из квартиры он вытащил мужчину, который был уже в бессознательном состоянии. Возле входа в помещение находились женщина с ребёнком. Мальчика он укутал в свою куртку и вывел на технический балкон.

Видео и фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

Как отмечается, квартира выгорела полностью. Причины и подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал, что певицу госпитализировали с ожогами рук и отравлением угарным газом. Её сын Платон, а также супруг, музыкант Павел Евлахов, также отравились угарным газом.