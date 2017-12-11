В Сеть утекли интимные фото рыженькой из "Зачарованных"

Ранее актриса обвинила американского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании.

В Сеть утекли интимные фотографии звезды сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн, сообщает телеграм-канал Super.

Напомним, в октябре прошлого года актриса заявила в своём микроблоге в "Твиттере", что её изнасиловал один из голливудских продюсеров, однако не назвала его имени. Спустя год, актриса призналась, что это был скандально известный Харви Вайнштейн, а сам инцидент произошёл в 1997 году.

Как ранее писал Лайф, сотрудники вашингтонского аэропорта имени Даллес обнаружили в багаже Роуз Макгоуэн наркотики. Сама актриса утверждает, что запрещённые вещества ей подбросили, "чтобы заставить замолчать".