В Сеть утекли интимные фото рыженькой из "Зачарованных"

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В Сеть утекли интимные фото рыженькой из "Зачарованных"

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Ранее актриса обвинила американского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании.

В Сеть утекли интимные фотографии звезды сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн, сообщает телеграм-канал Super.

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Напомним, в октябре прошлого года актриса заявила в своём микроблоге в "Твиттере", что её изнасиловал один из голливудских продюсеров, однако не назвала его имени. Спустя год, актриса призналась, что это был скандально известный Харви Вайнштейн, а сам инцидент произошёл в 1997 году.

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Как ранее писал Лайф, сотрудники вашингтонского аэропорта имени Даллес обнаружили в багаже Роуз Макгоуэн наркотики. Сама актриса утверждает, что запрещённые вещества ей подбросили, "чтобы заставить замолчать".

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