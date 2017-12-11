Владимир Путин провёл на базе Хмеймим отдельную встречу с Башаром Асадом

Российский лидер отметил, что сейчас важно подготовить Конгресс народов Сирии, запустить процесс мирного урегулирования.

Президент России Владимир Путин во время визита на авиабазу Хмеймим провёл отдельную встречу с главой Сирии Башаром Асадом. Лидеры двух стран обсудили итоги борьбы с террористами. Российский лидер выразил готовность действовать вместе с Турцией и Ираном в восстановлении мирной жизни в Сирии.

— Я очень надеюсь на то, что нам вместе с Ираном и Турцией, которые содействуют искоренению терроризма, удастся наладить мирную жизнь, политический процесс (в Сирии), — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также отметил важность подготовки Конгресса народов Сирии и запуска процесса мирного урегулирования. Российский лидер подчеркнул, что у него будет возможность обсудить данный вопрос с президентом Египта, а также с главой Турции.

Президент России напомнил, что угроза терроризма очень сильна. При этом он высоко оценил результаты антитеррористической операции в Сирии.

— Это действительно значимый результат нашей совместной работы. То, что мы нанесли поражение в Сирии одной из главных группировок ИГИЛ*, чрезвычайно важно и для Сирии, и для России, и для всего мира, — подчеркнул российский лидер.

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ Верховным судом.